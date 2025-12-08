とちぎテレビ 2025年12月08日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。 栃木県内では震度3の揺れが観測されています。 最大震度6強を観測したのは青森県です。 津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ７．６と推定されます。 栃木県 【震度3】 大田原市 那須町 栃木市 高根沢