16-17シーズンのCLではベスト4にまで進んだリーグ1のモナコ。ベルナルド・シウバ、キリアン・ムバッペらを擁し、決勝トーナメントではマンチェスター・シティとドルトムントを下した。8月で31歳となったティエムエ・バカヨコもその1人だ。MFを本職とするプレイヤーで、その後モナコからチェルシーにステップアップ。その後はレンタルを繰り返し、現在は無所属となっている。移籍市場に精通するジャーナリストであるファブリツィオ