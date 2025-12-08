県危機管理課によりますと、8日の午後11時15分ごろに青森県東方沖で発生した地震で、今のところ山形県内では人的・物的被害は確認されていません。 【写真を見る】青森県東方沖地震山形県内で人的・物的被害の報告なし（午後11時45分時点） 今後何らかの被害が確認される可能性があるほか、新たに揺れが発生した場合は被害が出る可能性もあるため注意が必要です。 ■各地の震度（気象庁）