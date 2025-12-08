政府の対応です。青森での地震を受けて政府は総理官邸の危機管理センターに午後11時16分に官邸対策室を設置して情報収集にあたっています。高市総理大臣も赤坂宿舎からまもなく総理官邸に入り対応にあたる予定です。総理官邸には赤間防災担当相が入り情報収集をおこなっています。木原官房長官がこのあと記者会見を開き被害の状況や政府の対応について説明する予定です。