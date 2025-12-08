8日午後11時15分ころに青森県東方沖で発生したマグニチュードは、7.6と推定される地震について、沖合で津波を観測しました。沖合の津波は沿岸に間もなく到達する見込みです。津波を観測したのは、青森東方沖30km沖合の津波は、今後、沿岸に達する見込みです。沿岸に達すると、沖合よりも高い津波になります。決して海岸や川の様子を見に行かないでください。