メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年12月8日午後11時17分、津波注意報が発表されています。 海の中にいる人はただちに海から上がり、海岸から離れてください。 津波注意報が解除されるまで海にはいったり海岸に近づいたりしないでください。 全国に発表されている情報は以下の通りです。 【津波注意報】 北海道太平洋沿岸中部 青森県太平洋沿岸 岩手県 提供：ウェザーニューズ