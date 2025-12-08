メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年12月8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。 愛知県、岐阜県、三重県内で震度1の揺れが観測されています。 最大震度6強を観測したのは青森県です。 津波警報（津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はM7.6と推定されます。 愛知県 【震度1】 名古屋千種区 名