政府の対応です。青森県で震度6強の地震が発生したことを受け、このあと高市総理が総理官邸に入り、記者団の取材に応じる見通しです。官邸にはすでに赤間防災担当大臣が入っており、このあと政府の対応を協議するものとみられます。