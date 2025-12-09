青森県で発生した震度6強の地震を受け政府は、午後11時16分、 総理官邸の危機管理センターに 官邸対策室を設置しました。【映像】最大震度6強を観測した現地の様子このあと 高市総理大臣が 総理官邸に入ると みられます。（ANNニュース）