気象庁によると、８日午後１１時１５分ごろの地震の震源地は青森県東方沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは７．２と推定されています。この地震により青森では長周期地震動・階級３を観測しました。長周期地震動・階級３を観測した地域は青森三八上北です。青森をはじめ、北海道や東北など広範囲で長周期地震動階級２が観測されていて、新潟下越では、長周期地震動・階級１を観測しています。新潟空