8日夜遅く、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県で最大震度6強の揺れを観測しました。県内でも由利本荘市、鹿角市、横手市、それに大仙市で震度4などを観測しています。気象庁によりますと8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ50キロで地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されています。この地震で青森県八戸市で最大震度6強の揺れを観測しました。青森県太平