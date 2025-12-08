「中年太り」に悩んでいる人に朗報かもしれない。最新研究では、40歳を超えると「小太り」の方が逆に長生きできる可能性を高めることが分かったからだ。長寿のための「黄金の体重」が判明、長生きの秘訣は「小太り」と「体重維持」秘訣その140歳を過ぎると「小太り」の方がより長寿の可能性成年の正常なボディマス指数（BMI）は18．5〜23．9kg/m2で、24〜27．9kg/m2になると過体重、28kg/m2を超えると肥満になる。しかし、8月に科