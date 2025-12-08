JR東日本によりますと青森県で震度6強を観測した地震の影響で、東北新幹線は福島駅から新青森駅の上下線、北陸新幹線は軽井沢駅から東京駅間の上り線で運転を見合わせています。東北新幹線は運転再開見込みはたっていませんが、北陸新幹線は午前0時40分に運転再開見込みだということです。