桜島の南岳山頂火口で8日午後10時27分に噴火が発生し、噴煙が火口から2200mの高さまで上がりました。 やや多量の噴煙が南東に流れています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。桜島降灰予報（定時）灰が降る方向と時間帯を確認 ８日２１時から２４時までは火口から南東方向、９日０９時から１２時までは火口から南東方向に降灰が予