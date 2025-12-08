きょう8日午後11時23分、津波警報が発表されました。沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。津波警報発表きょう8日午後11時23分、津波警報が発表されました。「津波警報」が発表された地域は以下の通りです。北海道太平洋沿岸中部・青森県太平洋沿岸・岩手県予想される津波の高さ:いずれも3mできるだけ早く避難を「津波警報」が発表された時には、次のような避難行動をとりましょう