各国の長期金利（NY時間09:02）（日本時間23:02）（%） 米2年債 3.579（+0.019） 米10年債4.147（+0.012） 米30年債4.794（+0.002） ドイツ2.842（+0.044） 英国4.494（+0.018） カナダ3.468（+0.053） 豪州4.705（+0.020） 日本1.968（+0.029） ※米債以外は10年物