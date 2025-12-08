ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値155.64高値155.66安値154.90 156.66ハイブレイク 156.16抵抗2 155.90抵抗1 155.40ピボット 155.14支持1 154.64支持2 154.38ローブレイク ユーロ円 現値181.30高値181.34安値180.50 182.43ハイブレイク 181.89抵抗2 181.59抵抗1 181.05ピボット 180.75支持1 180.21支持2 179.91ローブレイク