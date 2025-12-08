きょうの為替市場、ドル円は東京時間に１５４円台に再び値を落としていたものの、海外時間にかけて１５５円台に買い戻される展開。１１月下旬からの下げは一服しているものの、１６０円に向けて買い戻しを強める雰囲気もなく、次の展開待ちの雰囲気も強まっている。 今週のＦＯＭＣに対する反応を待ちたい雰囲気のようだ。市場では追加利下げが確実視されており、市場は来年以降の見方に注目している。エコノミストからは「