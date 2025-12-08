8日午後11時33分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。現在、津波警報が発表されています。最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、滝