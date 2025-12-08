埼玉県の熊谷駅構内で人が線路に降りる様子が確認された影響で上越新幹線と北陸新幹線が一部区間で運転を見合わせていましたが、午後10時半すぎに運転を再開したということです。JR東日本によりますと、午後8時ごろ、埼玉県の熊谷駅構内のホームの監視カメラに人が線路に降りる様子が確認されました。その影響で、一時、上越新幹線は東京駅から越後湯沢駅まで、北陸新幹線は東京駅から長野駅まで、それぞれ上下線で運転を見合わせ