８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測した。震源の深さは５０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・６と推定される。気象庁は北海道と東北地方の太平洋沿岸に津波警報を発表。岩手県久慈市で９日午前１時９分に７０センチ、北海道浦河町で午前０時２１分に５０センチの津波を観測した。気象庁は９日午前１時１５分頃に記者会見を開き、「さらに強い揺れが発生