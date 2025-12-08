[12.8 セリエA第14節](Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani)※23:00開始<出場メンバー>[ピサ]先発GK 22 シモーネ・スクフェットDF 4 アントニオ・カラッチョロDF 5 シモーネ・カネストレッリDF 33 アルトゥーロ・カラブレージMF 3 サムエレ・アンゴリMF 6 マリウス・マリンMF 15 イドリッサ・トゥーレMF 20 ミシェル・アエビシェールMF 36 ガブリエレ・ピッチニーニFW 9 ヘンリク・マイスターFW 18 ムバラ・エンゾラ