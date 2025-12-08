各港の詳しい到達予想です。津波警報が出ている青森県太平洋沿岸は、各港で3メートルの津波が予想されます。青森県太平洋沿岸では第1波は到達中で、今後津波は高くなる見込みです。第1波到達予想時刻、八戸港は、8日午後11時30分。むつ関根浜は、8日午後11時40分。津波警報が出ている岩手県は、各港で3メートルの津波が予想されます。岩手県では第1波は到達中で、今後津波は高くなる見込みです。第1波到達予想時刻、宮古、久慈港は