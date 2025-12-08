青森県沖で最大震度6強を観測する地震がありました。この地震の影響で、北海道や東北地方に津波警報が出ていて、50cmの津波を観測したところもあります。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）気象庁によりますと、8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が起きました。地震の規模を示すマグニチュードは7.6で、深さは50kmと推定されています。この地震の影響で、津波警報が北海道太平洋沿岸中部、