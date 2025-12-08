NHKは経営委員会で次の会長に、現在NHKの副会長をつとめる井上樹彦氏を任命することを決定しました。井上氏は福岡県出身の68歳で1980年にNHKに入局、政治部長や編成局長を歴任し、2023年から現在まで副会長をつとめています。NHK内部出身者の会長はおよそ18年ぶりで、任期は来年1月25日からの3年間です。井上氏は「経営陣を一つのチームととらえ、難題に総力戦で立ち向かっていきたい」とコメントしています。