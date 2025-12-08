気象庁は、8日午後11時24分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞・浦河到達予想：8日午後11時40分満潮時刻：9日午前7時34分・十勝港到達予想：9日午前0時0分【更新】満潮時刻：9日午前7時9分・えりも町庶野到達予想：8日