速報です。午後11時すぎ、北海道・東北地方で震度6強の地震がありました。この地震で気象庁は、青森太平洋沿岸、岩手県、北海道太平洋中部に津波警報を発表しました。沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。気象庁によりますと8日午後11時ごろ北海道・東北地方で震度6強の地震がありました。この地震で気象庁は、青森太平洋沿岸、岩手県、北海道太平洋中部に津波警報を発表しました