金属ごみを持ち去ろうとするのを注意した市役所職員に危険な行為をしたとして、49歳の女が逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、愛知県瀬戸市の中国籍の女(49)です。 警察によりますと、女は8日朝、愛知県日進市の路上にあるごみ集積所で金属ごみを持ち去ろうとし、日進市役所の男性職員(30)に注意されました。 女はワゴン車に乗り込んで急発進し、止めようと立ちはだかった職員にぎりぎりまで接近