福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌を福山自身が担当するほか、その楽曲タイトルが発表となった。12月24日公開『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌は「木星 feat. 稲葉浩志」。福山雅治が作曲、編曲、プロデュースを担当し、作詞を稲葉浩志が手掛けた。この発表にあわせて、主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」のインスト音源と映画映像を使用した「ラストマン×『木星』スーパーティザーvol.1」が公開となった