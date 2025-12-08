8日午後11時15分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生し、青森県で最大震度6強を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。地震の概要8日午後11時15分頃、青森県で最大震度6強を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯41.0度、東経142.3度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は7.6と推定されます。この地震によ