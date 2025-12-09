記者会見で「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表する気象庁と内閣府の担当者＝9日午前2時7分、気象庁8日午後11時15分ごろ、青森県八戸市で震度6強の地震があった。気象庁によると、震源は青森県東方沖で震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）7.6と推定される。気象庁は北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報を出した。到達予想はいずれも3メートル。岩手県の久慈港で70センチを観測す