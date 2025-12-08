気象庁によりますと午後11時15分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。青森太平洋沿岸には、津波警報が発表されています。青森・むつ小川原港は津波が到達中とみられます、満潮時刻は9日午前7時20分。青森・八戸港の津波到達予想時刻は午後11時30分、満潮時刻は9日午前7時17分。青森・むつ市関根浜の津波到達予想時刻は午後11時40分、満潮時刻は9日午前7時5分。北海道太平洋中部には、津波警