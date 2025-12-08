午後11時23分、気象庁は津波関連の追加・変更を発表しました。津波注意報から津波警報に変わったのは青森太平洋沿岸、岩手県、北海道太平洋中部。★青森太平洋沿岸は津波警報。津波が到達中とみられます、予想高さは3メートル。★岩手県は津波警報。津波が到達中とみられます、予想高さは3メートル。★北海道太平洋中部は津波警報。すぐに津波が来ます、予想高さは3メートル。津波警報の地域では津波による被害が発生します。沿岸