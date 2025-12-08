気象庁によると、８日午後１１時１５分ごろ、次の地域で震度６強の地震がありました。新潟下越（新発田市・村上市）では震度３を観測しています。各地の震度は以下の通りです。震度６強を観測したのは、青森三八上北。震度５強を観測したのは、青森下北、渡島東部、岩手内陸北部。震度５弱を観測したのは、青森津軽北部、石狩北部、石狩南部、空知南部、胆振中東部、日高中部、日高東部、十勝中部、十勝南部、岩手沿岸北部、宮城北