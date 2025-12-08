8日午後11時15分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。現在、津波警報が発表されています。最大震度6強を観測したのは、青森県の八戸市です。【各地の震度詳細】■震度6強□青森県八戸市■震度6弱□青森県おいらせ町階上町■震度5強□青森県野辺地町七戸町東北町五戸町