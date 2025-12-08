8日午後11時15分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度6強を観測したのは、青森県の八戸市です。【各地の震度詳細