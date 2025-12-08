気象庁によりますと午後11時15分ごろ、北海道・東北地方で震度6強の地震がありました。震度6強を観測したのは、青森三八上北、震度5強を観測したのは、青森下北、渡島東部、震度5弱を観測したのは、青森津軽北部、胆振中東部、日高中部、日高東部、岩手沿岸北部、岩手内陸北部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。