気象庁によると、８日午後１１時１５分ごろ、地震があった。震源地は青森県東方沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは７．２と推定。震度６強を観測したのは、八戸市。震度６弱を観測したのは、おいらせ町、階上町。震度５強を観測したのは、函館市、むつ市、野辺地町、東北町、東通村、五戸町、青森南部町、軽米町、一戸町。震度５弱を観測したのは、苫小牧市、千歳市、新篠津村、南幌町、白老町、厚真町、