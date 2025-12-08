今年のホリデーシーズンをもっと特別にするために、SNIDELが贈る「SNIDEL Dress Collection for Celebrations」が12月8日12:00より公開されます。華やかで美しいドレスが揃ったこのコレクションは、結婚式や同窓会、パーティーなどの大切なシーンにぴったり。身体のラインを美しく引き立て、華やかさとともに気分も上げてくれるドレスになっています。 SNIDELの新ドレスコレクション、華やかに登場