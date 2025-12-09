JR東日本のロゴ8日午後8時ごろ、上越新幹線の越後湯沢発東京行き、たにがわ414号が埼玉県の熊谷駅で異常音を感知し、停車した。JR東日本は線路内に人が立ち入ったとして上越、北陸新幹線の一部区間で運転を見合わせた。埼玉県警は、人身事故があったかどうか調べた。JR東は、人が見つからなかったとして一時運転を再開したが、その後線路内で見つかったとして改めて運転を見合わせた。上越、北陸新幹線は9日午前0時半過ぎに全