ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、12月8日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。大きく変わろうとしているという「介護保険制度」について解説した。 二木啓孝「（介護保険の取材をしてきたのは）父親と姉の介護がスタートだったけど、母親のときがいちばん