女子プロレス「スターダム」の元ワールド王者・舞華が約８か月ぶりにリングに帰ってきた。５月６日の地元福岡大会を最後に長期欠場に入った舞華は、６月に右ヒジの内側側副靱帯再建手術を実施。先月３０日の浜松大会に突如姿を現すと今月８日の東京・後楽園ホール大会での復帰を宣言した。復帰戦ではワールド王座次期挑戦者の安納サオリ、玖麗さやか、そしてＸとして発表されていたジーナと組み、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（