巨人・又木鉄平投手ら６選手が８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。又木は今季イースタン・リーグで１６登板６勝３敗、防御率だったが、１軍では５登板で０勝１敗、防御率４・７３と２年目でのプロ初勝利はならず。３０万円減の９７０万円でサインした。育成２年目の園田は６月にイースタンで初登板すると、そこから無傷の８連勝で防御率１・４２と好成績を記録。４０万円増の４２０万円で更改した。この日契約した