【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比27銭円安ドル高の1ドル＝155円55〜65銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1641〜51ドル、181円18〜28銭。米国の当面の金融政策を議論する連邦公開市場委員会（FOMC）の開催を9〜10日に控え、持ち高調整や利益確定のため円を売ってドルを買う動きが先行した。