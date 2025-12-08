【北京共同】中国の王毅外相は8日、ドイツのワーデフール外相と会談し、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁を批判した上で「日本はドイツと違い、侵略の歴史への反省が徹底されていない」と述べた。中国外務省が発表した。