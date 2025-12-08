日本テレビ系では、2026年1月1日に『Golden SixTONES』『月曜から夜ふかし』『timelesz ファミリア』を放送することが8日、発表されました。元日の午後6時から『Golden SixTONES 映画&音楽&スポーツ界のトップランナー大集結SP』、続けて9時からは『月曜から夜ふかし 元日SP』、11時10分から『timelesz ファミリア SP』を放送するということです。『Golden SixTONES 映画&音楽&スポーツ界のトップランナー大集結SP