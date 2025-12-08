（c）2025映画「ラストマン」製作委員会 福山雅治が自身の主演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）の主題歌を福山自身が担当、そして楽曲タイトルが決定した。【動画】「ラストマン×『木星』スーパーティザー」 主題歌で『歌の最強バディ』が爆誕することがわかった。楽曲タイトルは「木星 feat. 稲葉浩志」。福山雅治が作曲、編曲、プロデュース、作詞を稲葉浩志が手掛けている。この度、主題