劇団四季オリジナルミュージカル「ゴースト＆レディ」大阪公演が７日、大阪四季劇場（大阪市北区梅田）で開幕した。原作は、「うしおととら」や「からくりサーカス」をはじめ、多くのヒット作品で知られる藤田和日郎氏の中編コミックス「黒博物館ゴーストアンドレディ」（２０１４年〜１５年／講談社「モーニング」）。１９世紀の欧州で近代看護の礎を築いた「ランプを持った淑女」フロー（フローレンス・ナイチンゲール）と