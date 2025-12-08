日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。12月17日にWBA世界バンタム級団体内王座統一戦を行う同正規王者・堤聖也（29＝角海老宝石）を取り巻く豪華“挑戦者候補”が話題となった。5階級制覇王者で、同暫定王者のノニト・ドネア（43）との対戦を控える。和気氏はドネアの前戦をチェックした上で「ス