乃木坂４６の井上和が８日までに自身のＳＮＳを更新。最新楽曲の衣装ショットを公開し、話題になっている。井上はインスタグラムに「４０枚目シングル『ビリヤニ』ジャケット写真 衣装とても繊細に作られていましたまたいつか着られますように」と記し、ショート丈のチェック柄ワンピースにハイソックスの衣装姿をアップし、メンバーとの２ショットも投稿した。この投稿にＳＮＳ上では「圧倒的エースが誇る完全無敵のル